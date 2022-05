Venditori abusivi in via Grande, scatta il maxi sequestro di merce contraffatta

In totale sono stati sequestrati 115 occhiali da sole, 19 borse da donna, 2 marsupi, 8 sciarpe, 6 cappelli, 8 borselli da uomo, 26 portafogli da uomo e 46 cinture.

Nel pomeriggio di domenica 8 maggio due pattuglie della polizia municipale hanno effettuato 3 sequestri (due penali ed uno amministrativo) di numerosa merce che alcuni venditori abusivi proponevano ai numerosi passanti nell’area della via Grande dove era in corso un mercato straordinario.

Sottoposta a sequestro merce di varie griffe contraffatte tra cui Armani, Luois Vuitton, Gucci, Dior, Prada, Chanel, ecc.).

I venditori abusivi ai quali la merce è stata sequestrata si sono dati alla fuga.