Venezia. Ruba un iPhone e minaccia gli agenti di polizia

Nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio e in seguito a varie segnalazioni da parte di cittadini relative alla “Molamovida” nel quartiere della Venezia, intorno alle 2 nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 luglio le volanti sono intervenute in via Borra all’altezza del ponte dei Domenicani in quanto era stato segnalato uno straniero che in concorso con altri rimasti al momento ignoti si era reso responsabile del furto di un iPhone. L’uomo raggiunto immediatamente dagli operatori della polizia di Stato ha tenuto una condotta violenta contro gli operatori, cercando di evitare, allontanandosi, il controllo di Polizia.

Lo straniero, di nazionalità algerina, è stato inoltre trovato in possesso di oggetti atti ad offendere nello specifico due paia di forbici con lama tagliente e di un involucro di cellophane contente polvere bianca che da successivi accertamenti risultava essere bicarbonato.

L’uomo privo di documenti è stato accompagnato in caserma e dopo i dovuti accertamenti è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per valutare la sua posizione sul Territorio Nazionale.

