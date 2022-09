Vetro dell’auto spaccato nella notte

Nelle foto inviate dalla nostra lettrice, che ringraziamo, il vetro anteriore dell'auto spaccato

Lo sfogo dell'automobilista: "Chi si diverte così di notte a fare queste cose non si rende conto dei sacrifici che una persona fa per arrivare a fine mese, ma purtroppo Livorno mia sei cambiata"

“Chi si diverte a fare queste cose non si rende conto dei sacrifici che una persona fa per arrivare a fine mese, ma purtroppo Livorno mia sei cambiata”. E’ lo sfogo di una nostra lettrice, Alessandra, che la mattina del 15 settembre uscendo di casa per accompagnare il figlio all’asilo ha trovato uno dei vetri anteriori dell’auto, parcheggiata in via del Vigna, spaccato. Anche lo sportello è stato in parte danneggiato. “Lo so – racconta amareggiata – di aver lasciato gli spiccioli in vista all’interno di un barattolo e forse questo ha fatto “gola”. Ma stanno lì, come capita a tanti, per averli a portata per qualsiasi cosa: parcheggio, autostrada, richieste del figlio… Poi però quando succede a te ci ripensi e dici era meglio se non ce li tenevo, lo so. Ma non penso sia giusto comunque”. I vetri sono finiti un po’ ovunque, anche sul seggiolino del figlio. “E’ successo solo a me stanotte in via del Vigna. Ora dovrò spendere dei soldi per riparare il vetro”.

