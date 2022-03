Via da Vinci, cisterna si rovescia e distrugge la vetrata della concessionaria

La concessionaria a QuiLivorno.it: "Tragedia sfiorata, alle 15 apriamo". Almeno 10 moto tra nuovo e usato distrutte, distrutti anche diversi serbatoi di moto storiche, pezzi introvabili, e migliaia di euro di danni

Incidente in via da Vinci dove nel pomeriggio del 15 marzo una cisterna si è rovesciata in direzione nord colpendo la vetrata principale della concessionaria di moto Honda. Per fortuna la concessionaria in quel momento era chiusa. Sul posto polizia, 6 vetture della municipale, vigili del fuoco, Labromare, Arpat, Bettarini, uffici Ambiente e Strade del Comune di Livorno. Strada chiusa dal ponte Genova e da dopo la concessionaria. “Erano le 14,41 circa quando ci hanno avvisato – spiega il capo officina a nome della concessionaria a QuiLivorno.it giunto sul posto – È stata una tragedia sfiorata, alle 15 apriamo. I danni? Almeno 10 moto tra nuovo e usato distrutte, distrutti anche diversi serbatoi di moto storiche, pezzi introvabili, e migliaia di euro di danni”. Come fa sapere in una nota il Comune c’è stato uno sversamento di liquido, mosto. Fuoriuscito anche l’olio del motore. Da ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’autista, 34 anni, ha riportato una leggera ferita alla testa, è cosciente.