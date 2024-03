Via dei Pensieri, incidente auto-moto: 2 feriti

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Montenero sopraggiunti con un'ambulanza fornita di infermiere a bordo e i colleghi della Misericordia di Antignano con un mezzo di soccorso ordinario

Incidente in via dei Pensieri intorno alle 16,15 di giovedì 7 marzo. Lo scontro ha riguardato un’auto e una motocicletta. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Montenero sopraggiunti con un’ambulanza fornita di infermiere a bordo e i colleghi della Misericordia di Antignano con un mezzo di soccorso ordinario. Due i feriti trasportati al pronto soccorso per le cure del caso e per maggiori accertamenti. Traffico a rilento.

