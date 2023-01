Via della Cinta Esterna, incidente fra auto e scooter. Scooterista all’ospedale

Incidente in via della Cinta Esterna tra un’auto e uno scooter. La conducente dello scooter è stata trasportata all’ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto la polizia municipale e il 118.

