Via Demi, 7 mezzi a fuoco di cui 5 distrutti. “Abbiamo visto le fiamme alle finestre”

Nella prima foto un fermo immagine del video che potete vedere cliccando sul bottone in alto sopra al titolo; nelle successive immagini i danni esterni riportati dal Bar Torretta

Tre auto e due scooter distrutti e per irraggiamento danneggiati anche un altro scooter e un'altra auto. E' il bilancio dell'incendio in via Demi che ha danneggiato anche i vetri, l'insegna e le tende del Bar Torretta. Sul posto vigili del fuoco e Svs in via precauzionale. Per fortuna nessun ferito

Tre auto e due scooter distrutti e per irraggiamento danneggiati anche un altro scooter e un’altra auto. E’ il bilancio dell’incendio, avvenuto intorno alle 16,30 del 4 maggio in via Demi angolo piazza della Vittoria (già piazza Magenta), domato tempestivamente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. A questo bilancio dobbiamo poi aggiungere i danni riportati dal Bar Torretta dove all’indomani dell’accaduto la paura è passata. “Stavamo lavorando – racconta Piero, uno dei soci titolari a QuiLivorno.it, che ringraziamo per la disponibilità e il video dell’incendio – quando dall’interno abbiamo visto le fiamme alle finestre che danno su via Demi. Sono stati momenti di grande apprensione. Per fortuna lo spessore dei vetri, che comunque si sono incrinati, ha evitato danni peggiori. Ad un tratto è entrato un passante chiedendoci un secchio d’acqua e glielo abbiamo fornito”. Le fiamme hanno annerito la parete del condominio, danneggiato l’insegna e le tende del bar e come detto incrinato i vetri. Sulle cause che hanno determinato il rogo sono in corso accertamenti. Sul posto, in via precauzionale, un’ambulanza della Svs da via San Giovanni arrivata prontamente per prestare eventuale ausilio ai bisognosi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Condividi: