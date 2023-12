Via Fattori, donna investita da uno scooter: in codice giallo

Una donna di 53 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada in via Fattori all’angolo con viale del Risorgimento. Sul posto un’ambulanza della Svs che si è sincerata delle condizioni di salute della paziente e ha prestato i primi soccorsi. Per lei si parla di una probabile frattura al femore e un trauma a livello addominale. La donna è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Sul luogo del sinistro anche un’ambulanza della Misericordia per assistere la persona alla guida dello scooter che, però, ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

