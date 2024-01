Via Inghilterra, scontro tra due auto: tre feriti

Violento scontro tra due auto avvenuto intorno alle 13 di lunedì 1° gennaio in via Inghilterra alla Scopaia. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari della Misericordia di Antignano che hanno prestato soccorso a tre persone rimaste ferite, per fortuna con lievi conseguenze, in seguito alla scontro. Sulla dinamica del sinistro è stata chiamata a far luce la polizia municipale. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

