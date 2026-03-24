Via Marradi, falso allarme bomba: erano vestiti

Via Marradi, il presunto allarme bomba individuato in una sorta di zainetto nero abbandonato in una delle cassette di sicurezza esterne della banca conteneva per fortuna solo vestiti. Il cronista che ha seguito l’operazione spiega l'intervento degli artificieri

Sulla nostra pagina Instagram abbiamo pubblicato foto, storie e video dell’intervento

Vestiti. Il presunto allarme bomba, scattato intorno alle 10.30 di stamattina, individuato in una sorta di zainetto nero abbandonato in una delle cassette di sicurezza esterne della banca Cassa di Risparmio di Livorno in via Marradi conteneva per fortuna solo vestiti. Il cronista che ha seguito l’operazione spiega che inizialmente si è intervenuti agganciando la cassetta con un tirante. Una volta aperta, con lo stesso tirante è stato agganciato ed estratto lo zainetto. Portato sul marciapiede, davanti allo zainetto è stato posizionato un trolley lampeggiante di tipo scan che, dopo aver verosimilmente escluso la presenza di apparecchiature elettroniche o ordigni, ha consentito l’apertura: all’interno c’erano soltanto vestiti. Per permettere l’operazione la strada era stata chiusa da via Calzabigi (inizialmente la chiusura era stata predisposta dal civico 22 di via Marradi) fino a piazza Attias, all’altezza dell’incrocio con via Roma. Evacuata e momentaneamente chiusa per sicurezza anche la Upim (poi riaperta).

Inoltre nelle prime fasi dell’intervento, con l’ausilio di un megafono, le forze dell’ordine avevano invitato i curiosi radunati attorno ai nastri rossi e bianchi ad allontanarsi: “Signori, per cortesia, vi dovete allontanare da via Marradi, piazza Attias e zone limitrofe”. Qua sotto il video dell’intervento finale degli artificieri che “smontano” la presunta minaccia. Per fortuna solo abiti all’interno della borsa

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