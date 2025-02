Via Ricasoli. Con l’auto spaccano la vetrina di Cuccuini e scappano dopo il furto

di Giacomo Niccolini

Furto con spaccata in via Ricasoli al negozio Cuccuini intorno alle una di notte tra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di servizio che hanno permesso di ricostruire l’accaduto con un’auto che, usata come ariete, ha fatto breccia nella vetrina-ingresso della boutique permettendo così ai malviventi di entrare in azione. “Ancora non sappiamo dire quanto e cosa di preciso sono riusciti a rubare – spiega Gino Cuccuini a QuiLivorno.it – quello che è certo che i danni sono davvero ingenti e che la polizia sta indagando per risalire ai responsabili”. I malviventi sono stati poi arrestati nelle prime ore del mattino grazie alle indagini lampo della polizia che ha trovato i responsabili.

