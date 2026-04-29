Via Tripoli, cittadino prende l’estintore e doma l’incendio sul terrazzo

I vigili del fuoco in via Tripoli

“Ho raggiunto il terrazzo e sono riuscito a spegnere le fiamme”. Andrea non ha esito ad agire con il suo estintore e il suo coraggioso intervento non solo ha limitato i danni, ma ha anche permesso di salvare un gatto domestico che si era nascosto sotto al letto

Attimi di paura stamattina in via Tripoli, a Colline, per un incendio. A raccontare l’accaduto è un cittadino, Andrea, che ha però preferito rimanere nell’anonimato. “Mi sono accorto di cosa stava accadendo quando una persona che stava portando a spasso i cani ha iniziato a gridare”. Richiamato dalle urla e riconoscendo la proprietaria dell’appartamento che stava arrivando in quel momento, Andrea non ha esitato ad agire. Con sangue freddo e determinazione ha preso il proprio estintore e con la donna si è diretto rapidamente in casa con lei per poi raggiungere il terrazzo da cui si erano originate le fiamme. “Sono riuscito a spegnere il fuoco”, racconta l’uomo. Il suo gesto non solo ha limitato i danni – evitando di fatto che il rogo potesse estendersi all’interno dell’appartamento o, peggio ancora, a tutto il condominio – ma ha anche permesso di salvare un gatto domestico che, spaventato, si era nascosto sotto al letto. Nel frattempo sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco che hanno completato le operazioni spegnendo definitivamente il focolaio residuo e il fumo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Condividi:

Riproduzione riservata ©