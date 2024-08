Viale Alfieri, auto ribaltata: famiglia in ospedale

All'interno una famiglia di tre persone, straniere, composta da padre, madre e figlia di tre anni. Nessun altro mezzo coinvolto nell'incidente. I feriti, le cui condizioni per fortuna non destano particolari preoccupazioni, sono stati trasportati al pronto soccorso dai volontari della Svs intervenuti sul posto assieme ad un'auto medica del 118

Un’auto si è ribaltata al mattino presto di domenica 4 agosto, intorno alle 7, in viale Alfieri in prossimità dell’ingresso principale dell’ospedale di Livorno all’angolo con via Badaloni. All’interno una famiglia di tre persone, straniere, composta da padre, madre e figlia di tre anni. Nessun altro mezzo coinvolto nell’incidente, il conducente ha fatto tutto da solo, probabilmente a causa di un colpo di sonno, così come ha riferito ai soccorritori che hanno prestato i primi aiuti medico-sanitari. La famiglia è stata infatti soccorsa dai volontari della Svs intervenuti con un’ambulanza da via San Giovanni dal personale del 118 intervenuto a bordo di un’auto medica. Per fortuna le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Di loro si è preso cura il personale del pronto soccorso di turno.

