Viale Carducci, anziana investita mentre attraversa

Un’anziana di 83 anni è stata investita mentre attraversava in viale Carducci all’altezza della Snai. La donna è stata soccorsa da un operatore dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato fuori servizio che si trovava a passare da lì in quel momento il quale ha eseguito le pratiche di primo soccorso in attesa dell’arrivo delle ambulanze delle Svs sopraggiunte dopo poco sul luogo dell’incidente. Sul posto anche una pattuglia della polizia di Stato. Il tutto è accaduto intorno alle 10,20 di venerdì 27 maggio.

La paziente ha riportato una probabile frattura al femore e alle costole e un preoccupante trauma facciale. La donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso per le cure del caso.