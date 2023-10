Viale Italia chiuso per vento almeno fino a mezzanotte, caduta una palma

La palma caduta (foto Protezione civile del Comune)

A seguito dei controlli sulle condizioni dei detriti a terra e sullo stato delle alberature, Protezione Civile e Polizia Municipale mantengono la chiusura da via dei Funaioli alla Baracchina Bianca almeno fino a mezzanotte. Rimossa la palma dalla strada. In via Guadalajara sradicato un albero

Chiuso intorno alle 20 del 27 ottobre il viale Italia per onde alte e per la caduta di una palma all’altezza del civico 113. Le pattuglie della Polizia Municipale hanno deviato il traffico dal viale Italia verso l’interno, attivando il volontariato e il servizio di supporto alberature. E dati gli ultimi rilievi meteo, e i controlli sulle condizioni dei detriti a terra e sullo stato delle alberature, Protezione Civile e Polizia Municipale mantengono la chiusura, da via dei Funaioli alla Baracchina Bianca, almeno fino a mezzanotte. In via Guadalajara sradicato un albero.

