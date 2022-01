Viale Italia, in strada con il volto ferito. Tre automobilisti provano a soccorrerlo

Tre automobilisti, con senso civico, notano la scena e si fermano per prestare soccorso. Ma sono costretti ad andarsene poco dopo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale scortato dalla polizia

E’ accaduto intorno alla mezzanotte e trenta del 31 dicembre in viale Italia, all’altezza della Terrazza Mascagni. E’ qui che un tunisino, con il volto tumefatto (più tardi racconterà di essere stato scaricato lì da un’auto guidata da un connazionale) e in stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a intralciare la circolazione. La sua azione non è passata inosservata a tre automobilisti che, con senso civico, notando una persona in difficoltà in mezzo di strada si sono fermati per prestare soccorso. Lo straniero per tutti risposta non ha però voluto saperne di farsi aiutare. Gli automobilisti che si erano fermati si sono quindi allontanati per evitare guai. Nel frattempo sul posto è sopraggiunta una volante della polizia che ha scortato l’ambulanza che ha trasportato al pronto soccorso lo straniero, dove poi è stato sedato. La questura si riserva di valutare e approfondire gli aspetti di rilevanza della condotta tenuta dallo straniero che dai primi accertamenti è risultato in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di La Spezia.