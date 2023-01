Viale Italia, incidente fra auto e scooter. Scooterista all’ospedale

Incidente in viale Italia all'altezza della Rotonda, angolo via Pacinotti. Sul posto in pochissimi minuti polizia municipale e Misericordia di Antignano

Incidente fra auto e scooter in viale Italia all’altezza della Rotonda, angolo via Pacinotti, intorno alle 17,15. Sul posto in pochissimi minuti polizia municipale e Misericordia di Antignano. La scooterista, soccorsa inizialmente da alcuni motociclisti di passaggio, è stata trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Condividi: