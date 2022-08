Viale Italia, scontro tra due scooter: 3 feriti

Scontro tra due scooter alle 22,50 di domenica 21 agosto in viale Italia all’altezza dell’Ippodromo Caprilli. Sulla dinamica è al lavoro la polizia municipale intervenuta subito dopo lo scontro. Sono tre i feriti in tutto trasportati al pronto soccorso in codice giallo da altrettante ambulanze arrivate sul luogo dell’incidente. Ad occuparsi di prestare aiuto agli incidentati sono stati i volontari della Svs intervenuti con due mezzi dalla vicina sede di Ardenza e quelli della Misericordia arrivati con un’ambulanza su cui viaggiava il medico del 118. Traffico a rilento per alcuni minuti, il tempo di effettuare i rilievi e di rimuovere i detriti dalla strada da parte del personale della municipale.

