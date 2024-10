Viale Mameli, anziana investita: è grave

Una donna di 80 anni è stata investita in viale Mameli intorno alle 10 di venerdì 18 ottobre. Le sue condizioni sono apparse subito gravi

Una donna di 80 anni è stata investita in viale Mameli intorno alle 10 di venerdì 18 ottobre. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto è stata chiamata ad intervenire la Misericordia di via Verdi sopraggiunta con un’ambulanza fornita di infermiere a bordo e un’automedica del 118 i cui operatori hanno effettuato sulla donna anche un massaggio cardiaco e utilizzato persino lo strumento di primo soccorso “Lucas – Chest Compression System” per i massaggi cardiaci automatici. Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. La signora investita è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Livorno.

