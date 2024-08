Viale Marconi, con lo scooter contro un’auto in sosta: grave 46enne

Incidente intorno alle 3,15 di martedì 6 agosto registrato in viale Marconi a Livorno. Un uomo del ’78 che viaggiava a bordo di uno scooter, ha urtato violentemente contro un’auto parcheggiata per motivi ancora da chiarire. Gravi le sue condizioni: il paziente è stato trasportato con un politrauma in codice rosso al pronto soccorso di Livorno da un’ambulanza con medico a bordo della Misericordia di Livorno. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica del sinistro stradale.

