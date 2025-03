Viale Petrarca, incendio nella notte: due intossicati lievi

Due le persone trasportate in ospedale per lievi sintomi da intossicazione a causa del fumo respirato. È questo il bilancio di quanto è accaduto in seguito ad un incendio avvenuto nella notte, intorno alle una, tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo all’interno di un appartamento in viale Petrarca. Sul posto sono sopraggiunte due auto e un’ambulanza con medico a bordo della Misericordia di via Verdi. Insieme ai sanitari, sul luogo dell’incendio, i vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme.

