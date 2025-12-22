Villetta svaligiata, rubata anche la Play Station
Ringraziamo il lettore per la disponibilità
"Livorno è diventata una città difficile le strade non sono più sicure. Alle forze dell'ordine dico di fare di più e ai miei concittadini di stare in guardia"
“Spero di sbagliarmi ma credo mi siano stati dietro”. A parlare è il proprietario di una villetta in via del Giaggiolo, a Salviano, vittima di un furto nella notte tra il 20 e 21 dicembre. “Dico questo perché sabato pomeriggio sono partito e la notte sono entrati. La scoperta l’ha fatta mio padre la mattina seguente”. I ladri si sono introdotti da una porta sul retro forzandola e una volta all’interno hanno messo a soqquadro alcune stanze alla ricerca di oro e soldi. “Hanno portato via persino la plat station”, racconta rammaricato F. “Alla fine è stato più il danno morale di quello che materiale. Spero con questo articolo di sensibilizzare le forze dell’ordine affinché facciano di più parliamo e di mettere in guardia i miei concittadini. Livorno è diventata una città difficile le strade non sono più sicure”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.