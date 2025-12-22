Villetta svaligiata, rubata anche la Play Station

"Livorno è diventata una città difficile le strade non sono più sicure. Alle forze dell'ordine dico di fare di più e ai miei concittadini di stare in guardia"

“Spero di sbagliarmi ma credo mi siano stati dietro”. A parlare è il proprietario di una villetta in via del Giaggiolo, a Salviano, vittima di un furto nella notte tra il 20 e 21 dicembre. “Dico questo perché sabato pomeriggio sono partito e la notte sono entrati. La scoperta l’ha fatta mio padre la mattina seguente”. I ladri si sono introdotti da una porta sul retro forzandola e una volta all’interno hanno messo a soqquadro alcune stanze alla ricerca di oro e soldi. “Hanno portato via persino la plat station”, racconta rammaricato F. “Alla fine è stato più il danno morale di quello che materiale. Spero con questo articolo di sensibilizzare le forze dell’ordine affinché facciano di più parliamo e di mettere in guardia i miei concittadini. Livorno è diventata una città difficile le strade non sono più sicure”.

