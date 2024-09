Viola i domiciliari per recarsi a casa di una donna, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 44enne livornese pluripregiudicato sorpreso in fragranza a violare gli obblighi inerenti agli arresti domiciliari.

Sottoposto alla misura cautelare dallo scorso mese di maggio, aveva già manifestato una particolare insofferenza al rispetto delle prescrizioni si legge in un comunicato stampa del 19 settembre. Solo pochi giorni fa era stato denunciato per evasione in quanto si era allontanato dalla propria abitazione senza una comprovata necessità o preventiva autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

In questo caso, i militari hanno accertato che nelle prime ore del mattino l’uomo, lungi dall’osservare le restrizioni imposte, si era allontanato senza autorizzazione dal proprio domicilio per intrattenersi nell’abitazione di una donna. Giunti subito sul posto, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo all’interno dell’appartamento senza un giustificato motivo e pertanto lo hanno tratto in arresto nella flagranza di reato per evasione. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato poi portato alle Sughere.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

