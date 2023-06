Viola il divieto di avvicinamento alla casa della ex: arrestato

A lanciare l'allarme alla sala operativa della questura è stata proprio la ex moglie alla vista dell'uomo sotto la sua abitazione

Alle 21,20 di giovedì 8 giugno gli agenti delle volanti sono stati inviati dalla sala operativa della questura in pieno centro per la segnalazione da parte di una signora albanese di 43 anni della presenza dell’ex marito sotto la propria abitazione. Ex marito a cui recentemente era stata notificata la misura del divieto di avvicinamento alla stessa.

Sul posto i poliziotti hanno subito rintracciato l’uomo proprio davanti al civico di residenza della donna. Lo stesso è stato accompagnato negli uffici della questura e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Quindi è stato arrestato ai sensi dell’ articolo 387 bis del codice penale per aver violato il divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Dell’ arresto è stato avvisato alle 22:30 il pubblico ministero di turno, dottor Peruzzi, il quale ha disposto far accompagnare l’uomo alla casa circondariale de Le Sughere.

