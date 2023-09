Viola il divieto di avvicinamento alla ex moglie: arrestato

La donna ha visto entrare l'ex in un esercizio commerciale dove si trovava e lo ha visto avvicinarsi. Così ha chiamato i carabinieri che, giunti rapidamente sul posto, hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato

I carabinieri della Stazione di Livorno Porto hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne residente in città per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi frequentati dalla stessa.

L’uomo, allontanato dall’abitazione familiare nel mese di febbraio 2023, era destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie emessa dall’autorità giudiziaria per presunti maltrattamenti nei confronti della donna.

Ma il 45enne, in più riprese, aveva tentato di avvicinarsi alla ex coniuge presentandosi sotto casa e di comunicare con lei tramite un social network, nonostante il provvedimento a cui era sottoposto comprendesse il divieto di comunicare con quest’ultima attraverso qualsiasi mezzo.

Quando però la signora lo ha visto entrare in un esercizio commerciale dove si trovava e lo ha visto avvicinarsi, ha chiamato i carabinieri che, giunti rapidamente sul posto, hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato.

Condividi: