Viola il divieto di avvicinamento, arrestato

L’uomo è stato tratto in arresto per violazione del divieto di avvicinamento e furto con strappo aveva preso il cellulare dalle mani della donna, impossessandosene, per poi riconsegnarlo ai poliziotti intervenuti

Intorno alle ore 2 del 15 luglio, a seguito di una richiesta al 112Nue, le volanti sono intervenute in via Donnini per la segnalazione della presenza di un uomo di origine peruviana gravato dal divieto di avvicinamento alla ex moglie, anche lei presente sul posto. La donna ha riferito agli agenti che nella serata era stata avvicinata dall’ex compagno e che, a seguito di una lite, quest’ultimo le aveva strappato il telefono cellulare dalle mani impossessandosene per poi riconsegnarlo successivamente ai poliziotti intervenuti. L’uomo è stato tratto in arresto per violazione del divieto di avvicinamento e furto con strappo e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

