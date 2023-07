Yacht imbarca acqua, salvata coppia a 12 miglia dalla costa

Le due persone a bordo, comprensibilmente spaventate, hanno lanciato il mayday perché il livello dell’acqua imbarcata si stava velocemente innalzando. Affiancati e scortati in salvo dalle motovedette della guardia costiera

Nel primo pomeriggio del 13 luglio la Guardia Costiera di Livorno ha ricevuto una richiesta di soccorso da un’imbarcazione di 16 metri che stava pericolosamente imbarcando acqua dall’asse dell’elica mentre navigava a circa 12 miglia al largo di Cecina. L’unità, con a bordo una coppia di cinquantenni, era partita da Marciana Marina ed era diretta a La Spezia. Ad un certo punto, si legge nel comunicato del 13 luglio, avendo notato un leggero rallentamento della velocità ed un assetto leggermente più appoppato assunto dall’imbarcazione il conduttore si è recato sottocoperta scoprendo la copiosa infiltrazione d’acqua. Lanciato il mayday, una motovedetta della guardia costiera è partita dal porto di Livorno in direzione dello yacht, mentre dal porto di Cecina ha fatto rotta verso l’imbarcazione anche il battello veloce GC B60. Contemporaneamente, la sala operativa ordinava ad un vicino peschereccio intento in operazioni di pesca di dirigersi in zona per mantenere un costante contatto con lo yacht suggerendo ai due diportisti di fare rotta verso la costa, di indossare i giubbotti di salvataggio e di approntare la zattera di salvataggio. Subito dopo è stato allertato il porto turistico di Cecina per un pronto intervento all’arrivo dello yacht. Le due persone a bordo, comprensibilmente spaventate, riferivano di navigare in direzione di Cecina e che probabilmente l’imbarcazione non ce l’avrebbe fatta ad arrivare in porto perché il livello dell’acqua imbarcata si stava velocemente innalzando. Il personale della guardia costiera, che aveva ormai raggiunto l’imbarcazione, ha proceduto con cautela ad affiancarla, prestando la necessaria assistenza per l’impiego dei mezzi di esaurimento di bordo, monitorando costantemente il livello dell’acqua imbarcata e procedendo a scortare l’imbarcazione in difficoltà a lento moto. I due diportisti, costantemente tranquillizzati dagli equipaggi delle due motovedette, il cui intervento è stato provvidenziale per contrastare la via d’acqua, sono riusciti a giungere in sicurezza nel porto di Cecina. Lì la barca, presa a rimorchio dagli ormeggiatori, è stata imbracata e alata da una ditta specializzata. Tutti i soccorsi sono stati coordinati dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Livorno e grazie al tempestivo ed immediato intervento dei due mezzi navali intervenuti si è scongiurato il peggio e le persone sono state portate in salvo. La Guardia Costiera raccomanda di verificare sempre prima di intraprendere la navigazione il buon funzionamento degli apparati e delle dotazioni di bordo e ricorda che per le emergenze in mare è sempre attivo il numero blu 1530 ed il numero unico di emergenza 112.

