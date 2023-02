Zaino sospetto, chiusa per circa un’ora via San Marco in Venezia

Nella foto principale lo zaino sospetto rinvenuto sul marciapiede di via San Marco nei pressi di un cestino

Via San Marco, da piazza dei Legnami a via Forte San Pietro, chiusa al traffico. Allarme rientrato, all'interno dello zaino, per fortuna, solo indumenti. Sul posto hanno operato polizia, squadra artificieri e vigili del fuoco

Zaino sospetto: chiusa intorno alle 13 del 28 febbraio via San Marco, in Venezia, da piazza dei Legnami all’incrocio con via Forte San Pietro. Sul posto hanno operato polizia, squadra artificieri e vigili del fuoco. Lo zaino è stato individuato accanto al Teatro San Marco su un marciapiede, nei pressi di un cestino, e si trattava di uno zaino-trolley verosimilmente da bambino in quanto raffigurante il super eroe di spiderman. E’ stato ritenuto potenzialmente pericoloso in quanto rinvenuto abbandonato in un luogo con obiettivi sensibili nelle vicinanze. Intorno alle 13,45 circa l’operazione si è conclusa. Allarme rientrato. All’interno erano presenti, per fortuna, solo indumenti. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa.

