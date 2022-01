Zona Stazione, incendio in appartamento. Il Comune offre l’albergazione a 4 famiglie

Il bilancio è di 4 persone lievemente intossicate e due cani tratti in salvo. Il sindaco Salvetti si è recato sul posto per coordinare le operazioni di albergazione per 4 famiglie

Incendio in via Perini, zona Stazione, intorno alle 16 del 20 gennaio. Il palazzo è stato evacuato e la strada è stata chiusa. Oltre ai vigili del fuoco (video 1 e video 2), che hanno operato con un’autoscala e due autopompe, sul posto Svs e Misericordia di Antignano, Protezione Civile del Comune, polizia, polizia municipale e carabinieri. Il bilancio è di 4 persone lievemente intossicate, di cui 2 trasportate al pronto soccorso per gli accertamenti del caso e 2 in osservazione sul posto. Una quinta persona, la proprietaria di due cani tratti in salvo, ha accusato un lieve malore ed è stata anche lei tenuta in osservazione sul posto. Da stabilire le cause che hanno originato il rogo. A lanciare l’allarme è stata la UOPI (Unità Operative di Primo Intervento) della polizia che nel transitare ha notato il fumo e ha fatto partire la macchina dei soccorsi, contribuendo poi a salvare una persona insieme ai colleghi della volante. Al termine del servizio, i quattro agenti della UOPI, si sono recati in ospedale dove sono stati messi in osservazione dal personale sanitario di turno a causa del molto fumo respirato durante l’operazione.

In una nota stampa inviata dal Comune, il Comune fa sapere di avere offerto l’albergazione a 4 famiglie del condominio dove è scoppiato l’incendio. Il sindaco Salvetti si è recato sul posto per seguire l’evolversi della situazione e per coordinare le operazioni di albergazione.