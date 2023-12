10 milioni per le piccole e medie imprese. Siglato l’accordo tra Cna e Castagneto Banca

Il finanziamento è rivolto alle realtà iscritte alla confederazione e prevede tre tempistiche di accesso: 3, 5 o 7 anni. Importo minimo 50 mila euro e costi della garanzia del fondo centrale e dell’istruttoria a carico dell'istituto di credito

di Giulia Bellaveglia

A disposizione delle piccole e medie imprese di Livorno (ma anche di Pisa, Lucca e Grosseto) ci sarà, d’ora in poi, un plafond di 10 milioni di euro. Un contributo disponibile grazie all’importante accordo siglato tra Castagneto Banca 1910 e Cna allo scopo di favorire la ripresa economica imprenditoriale del territorio. Il finanziamento, accessibile alle realtà iscritte alla confederazione ed erogato a condizioni estremamente vantaggiose, prevede tre tempistiche di accesso, 3, 5 (tasso fisso) o 7 (tasso variabile in base al merito creditizio) anni. I costi della garanzia del fondo centrale e quelli dell’istruttoria saranno totalmente a carico della banca.

“Un percorso – spiega il responsabile dell’area mercato di Castagneto Banca 1910 Luigi Ghelardini – che nasce dall’impulso di supportare l’economia locale e l’imprevedibile e repentino aumento dei tassi. Riflettendo sull’attuale situazione che si trovano a vivere gli imprenditori ci sembrava doveroso e necessario offrire un aiuto concreto”.

“Il nostro rapporto – aggiunge il direttore generale di Cna Livorno Dario Talini – con questo istituto di credito è solido e di lunga durata. Questa interazione ci è sembrata un modo giusto di essere presenti sul territorio e mettere nelle mani delle imprese strumenti utili e vantaggiosi per affrontare con solidità e serenità il mercato”. Ad illustrare i dettagli tecnici è il responsabile dell’area credito di Cna Livorno Andrea Porciani. “Un’attività per cui forniremo risposte in tempi rapidissimi – dice – e che si dimostra molto flessibile, visto che l’importo può essere utilizzato per investimenti, liquidità, acquisto scorte, pagamento fornitori e tante altre esigenze. Un’altra caratteristica importante è quella di sposare a pieno tutte quelle aziende che si configurano al momento come startup, per dare un’ulteriore spinta all’imprenditoria emergente. L’importo minimo è di 50mila euro mentre non ne esiste uno massimo, che verrà stabilito in base al parametro del merito creditizio”.

Per informazioni e per intraprendere il percorso di accesso al finanziamento: [email protected] oppure 0586/26.71.11.

