14° anniversario della morte di monsignor Ablondi

Per ricordare l’anniversario della morte l’Associazione a lui intitolata, e che da tredici anni si fa promotrice della sua memoria mediante iniziative culturali nel territorio livornese, invita tutti a partecipare alla celebrazione di una Messa il giorno mercoledì 21 alle ore 18,30 nella Chiesa della SS. Annunziata alla Scopaia.

Sono trascorsi quattordici anni da quel 21 agosto 2010 in cui il vescovo emerito della Diocesi di Livorno, mons. Alberto Ablondi, ha lasciato la vita terrena. Ablondi è stato vescovo di Livorno per trent’anni, dopo essere stato ausiliare del vescovo precedente, mons. Emilio Guano, per quattro anni. Nel suo lungo servizio ha avuto importanti incarichi sia a livello nazionale (è stato anche vice-presidente della Conferenza episcopale italiana) che internazionale (fu presidente della Federazione Universale per l’Apostolato Biblico). È stato un precursore appassionato del dialogo ecumenico, e promosse l’istituzione, da parte della CEI, della giornata dell’ebraismo, facilitando altresì, grazie soprattutto alla sua amicizia con il rabbino Elio Toaff, la storica visita di Papa Giovanni Paolo II alla sinagoga di Roma. Fu dichiarato cittadino onorario di Livorno dall’allora sindaco Gianfranco Lamberti e, al compimento degli 80 anni, il sindaco Alessandro Cosimi gli conferì la Livornina d’oro. Istituì due Sinodi della Diocesi livornese, nel 1984 e nel 1993: gli ultimi tenuti nella storia diocesana sino ad oggi.

