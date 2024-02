19 defibrillatori in memoria di Marco Chericoni

Marco Chericoni, dipendente Asa, morì prematuramente stroncato da un infarto nel 1989 lasciando una bimba di 10 mesi e un bambino di 12 anni. Il fratello Giuseppe, anch’egli dipendente Asa, volle ricordarlo rendendosi parte attiva in iniziative benefiche con raccolte fondi destinate all’acquisto nel tempo di defibrillatori, tramite la Svs e con il coinvolgimento di enti, associazioni di volontariato eccetera. Una mappa elaborata dal figlio di Giuseppe, Luca, che spazia da stabilimenti balneari alle palestre, dalle baracchine sul lungomare alla Giostra inclusiva di Villa Fabbricotti dove il Comune ha collocato una targa in memoria di Marco Chericoni. Tra le altre iniziative, anche un convegno al Museo di Storia Naturale con la partecipazione di cardiologi, per un corso di formazione sull’utilizzo dei defibrillatori.

