2,4 tonnellate di rifiuti consegnate ad Antignano

Sono 94 gli abitanti del quartiere Antignano che questa mattina si sono presentati in via Pigafetta al Centro Ambientale Mobile del Comune di Livorno e di Aamps per disfarsi gratuitamente di rifiuti di ogni tipo, come elettrodomestici, arredi della casa, vecchi pneumatici, batterie esauste e lampade non più utilizzabili.

In totale sono state raccolte 2,4 tonnellate di oggetti avviati a selezione, riciclo e smaltimento. Nell’occasione sono stati consegnati anche 18 litri di olio vegetale esausto che gli operatori hanno avviato alla rigenerazione per la produzione di biodiesel.

Al termine dell’evento Aamps ha trasportato tutto il materiale ai Centri di raccolta avviandolo al riciclo e allo smaltimento attraverso gli impianti dedicati.

Ecco l’elenco dei prossimi 15 appuntamenti con il “Centro Ambientale Mobile” suddivisi per aree previsti fino al mese di dicembre 2022:

Area LIVORNO NORD

Piazza dei Domenicani (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 24 settembre 2022

Area SANT’JACOPO – MARRADI

Via S. Jacopo in Acquaviva (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 9 luglio 2022

sabato 22 ottobre 2022

Area LIVORNO SUD

Via Pigafetta (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 8 ottobre 2022

ARDENZA – LA ROSA

Via Allende (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 23 luglio 2022

sabato 12 novembre 2022

Area NORD (Shangai-Corea)

Via Stenone (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 13 agosto 2022

sabato 26 novembre 2022

Area LIVORNO EST

Via Campania (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 27 agosto 2022

sabato 10 dicembre 2022

Area PICCHIANTI – PORTA A TERRA

Via della Pace (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 10 settembre 2022

sabato 17 dicembre 2022

L’Azienda si riserva la possibilità di organizzare in altre aree della città ulteriori appuntamenti al momento fuori-programma.

