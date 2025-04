25 aprile, il prefetto: “Celebrarlo per fare memoria di una conquista essenziale: la libertà”

L’intervento del Prefetto Giancarlo Dionisi in occasione dell’odierna celebrazione del 25 aprile

“Celebrare oggi il 25 aprile significa fare memoria di una conquista essenziale: la libertà. Una libertà che non possiamo mai dare per scontata, ma che va riconquistata ogni giorno, con impegno, responsabilità, consapevolezza. Perché la libertà non è solo assenza di oppressione: è la condizione che rende possibile l’esercizio di tutti i diritti fondamentali, la piena espressione della persona, la partecipazione democratica alla vita del Paese.

Ma la libertà, per essere reale, deve poggiare su una sicurezza intesa nel senso più ampio: sicurezza personale, certo, ma anche sicurezza sociale, economica, lavorativa, ambientale.

Una libertà autentica non può convivere con l’emarginazione, con la povertà, con la paura del futuro.

Non è libero chi vive nell’insicurezza del lavoro, chi è privo di opportunità, chi resta ai margini della società a causa di fragilità fisiche, psicologiche o sociali.

Ecco perché il compito delle istituzioni non è solo difendere la libertà formale, ma costruire le condizioni perché essa sia effettiva e concreta per tutte e per tutti.

Il 25 aprile ci ricorda che la libertà fu conquistata da donne e uomini che hanno lottato per liberare l’Italia dalla dittatura fascista, affermando un principio fondamentale: nessuno può essere lasciato indietro.

Questo è il cuore dell’antifascismo. Ed è anche il cuore della nostra Costituzione.

Papa Francesco ci insegna che “non c’è vera libertà dove si moltiplicano le disuguaglianze e le discriminazioni”.

Una società libera è una società giusta, che riconosce la dignità di ogni persona, che non esclude, che protegge i più deboli, che costruisce sicurezza vera: quella che nasce dall’inclusione, dalla solidarietà, dal rispetto.

Come rappresentante dello Stato, sento oggi il dovere di richiamare questo impegno comune: tutelare la libertà significa costruire ogni giorno una sicurezza che non si misura solo in ordine pubblico, ma in dignità, diritti, eguaglianza.

Con questo spirito, rivolgo un saluto affettuoso e riconoscente a tutte le cittadine e i cittadini presenti. Viva il 25 aprile, viva la libertà, viva la Repubblica“.

