4 Ristoranti, dal 27 novembre i nuovi episodi. C’è anche Livorno

Sky ha annunciato che le nuove puntate andranno in onda dal 27 novembre e la certezza è che Livorno sarà tra le città protagoniste. Novità di quest'anno, la puntata estera a Furteventura

Ci siamo quasi. Si avvicina il momento in cui finalmente potremo vedere la puntata di 4 Ristoranti realizzata a Livorno dopo le riprese di inizio giugno: in gara 4 ristoratori ubicati nel quartiere della Venezia. Il 3 novembre, infatti, durante il secondo live di X Factor è stato reso noto che le nuove puntate del programma di intrattenimento di Sky, realizzato da Banijay Italia, inizieranno il 27 novembre. E la certezza è che Livorno è tra le città protagoniste dei nuovi episodi che andranno in onda ogni domenica, in prima serata, dal 27 novembre. Ad oggi non vogliamo e non possiamo sbilanciarci su quale sarà la data anche perché non è detto che la produzione segua l’ordine di registrazione. In estate chef Alessandro Borghese a bordo del famosissimo van dai vetri oscurati si è recato in altre città italiane e, novità, anche a Furteventura come annunciato dallo stesso Borghese su Instagram per una puntata estera. Non ci resta dunque che attendere per scoprire chi avrà vinto il titolo labronico di miglior ristorante e il piatto special scelto da Borghese.

Condividi: