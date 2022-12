4 Ristoranti, vince il Mediterraneo. Borghese ha ribaltato la classifica

La classifica finale della puntata: Mediterraneo di Camilla, Stuzzicheria di Mare in Venezia di Luca, Elaboratorio Culinario di Andrea e Dietro L'Angolo di Irene. Borghese: "Hai vinto perché la tua cucina racconta la tradizione con un tocco di Camilla"

Mediterraneo di Camilla, Stuzzicheria di Mare in Venezia di Luca, Elaboratorio Culinario di Andrea e Dietro L’Angolo di Irene. Eccola la classifica finale dei ristoratori della puntata 4 Ristoranti di Livorno andata in onda il 4 dicembre su Sky. Chef Borghese ha ribaltato la classifica che prima del suo voto vedeva al primo posto la Stuzzicheria di Mare in Venezia, seguita dal Mediterraneo. Alla fine il van dai vetri oscurati, dopo il confronto tra i ristoratori, si è fermato davanti al locale di Camilla. Lo chef: “Hai vinto perché la tua cucina racconta la tradizione con un tocco di Camilla”.

