5° Memorial e striscione per “Secco”

Gli amici hanno disputato una partita per ricordare "Secco". In serata hanno poi esposto uno striscione accanto alla targa in viale Risorgimento

Domenica 13 agosto ai campi Nuovo Centro Coteto si è svolto il 5° Memorial Alessandro Costantini. Gli amici hanno disputato una partita per ricordare “Secco”. In serata hanno poi esposto uno striscione accanto alla targa in viale Risorgimento.

https://www.youtube.com/shorts/KX33L2ZFHnQ?feature=share

Condividi: