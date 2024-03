50&Più Confcommercio, rinnovato il consiglio. I nomi

La votazione assembleare dell’associazione 50&Più Confcommercio Livorno ha eletto nella giornata di martedì 19 marzo i consiglieri che saranno in carica per il quinquennio 24/29: Mario Albano, Elisabetta Fornaciari, Alberto Launaro, Rossella Macera, Simonetta Manasia, Gianfranco Panariello, Renzo Pacini, Cecilia Tessitore.

Gli stessi hanno poi nominato la uscente Loretta Raffaelli presidente anche per il mandato fino al 2029, nonché Elisabetta Fornaciari e Gianfranco Panariello vice presidenti.

“50&Più”, spiega la Raffaelli, “è l’associazione libera, volontaria e senza fini di lucro legata a Confcommercio. Offriamo agli associati consulenza, servizi e numerose opportunità di relazione e crescita personale: eventi, corsi, viaggi, convegni, mostre. Al centro della nostra associazione ci sono i bisogni delle persone più o meno anziane e soprattutto la loro capacità e il ruolo importante che hanno nella società”.

A Livorno 50&Più è molto conosciuta per l’Università del tempo libero e per le numerose iniziative culturali che negli anni ha organizzato, come la ricorrente rassegna Lezioni di Cinema (che quest’anno si è spinta fino a Rosignano), i concorsi sportivi e canori, le escursioni in compagnia.

“Il volontariato in 50&Più soddisfa noi che lo facciamo e aiuta tutti noi a conoscere nuove persone, stare in contatto con diverse generazioni, acquisire nuove conoscenze e competenze. Continueremo a farci sentire nel panorama livornese e della provincia”.

La presidente della Confcommercio provinciale Francesca Marcucci si congratula con il consiglio, non solo per l’elezione, ma anche per la nutrita presenta dei votanti. “La 50&Più è una colonna che insieme alle altre federazioni e associazioni sorregge e fa crescere il sistema Confcommercio. Essere coinquilini e colleghi di un gruppo così folto e riconosciuto ci riempie di orgoglio e fiducia. Auguri alla presidente, ai vice, a tutto il consiglio e ai soci per i prossimi 5 anni di mandato e per tanti, tanti ancora a venire”.

