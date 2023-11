65 anni di attività, traguardo storico per uno degli studi dentistici più longevi in città

Nella foto a cura di Giulia Barini, la dottoressa Maria Crysanti Cagidiaco e il figlio, dottor Edoardo Ferrari Cagidiaco

Tutto iniziò nel lontano 1958, in un'epoca in bianco e nero, quando il dottor Dimitri Cagidiaco decise di aprire il suo primo studio dentistico nella città natale di sua moglie trasferendosi così da Pisa. Adesso lo studio di piazza Attias 19 è guidato dalla figlia, la dottoressa Maria Crysanti Cagidiaco che guarda al futuro con l'inserimento nel team del figlio, dottor Edoardo Ferrari Cagidiaco. "Il nostro segreto? L'empatia con i nostri pazienti e la continua formazione professionale"

di Giacomo Niccolini

Sessantacinque anni. Anche a scrivere la cifra fa un certo effetto. Mente il Nautilus SSN-571 compiva il primo viaggio sotto al Polo Nord e la Divina Mina, appena diciottenne, veniva scoperta Natalino Otto e Flo Sandon’s, a Livorno, nell’autunno del 1958, il dottor Dimitri Cagidiaco, metteva a Livorno la prima pietra di quello che sarebbe diventato un vero e proprio punto di riferimento per l’odontoiatria in città e non solo. Un faro clinico dell’odontoiatria del nostro territorio. Tutto infatti iniziò ben 65 anni fa, in un mondo ormai diverso, un’epoca in bianco e nero, quando il dottor Cagidiaco decise di aprire il suo primo studio dentistico nella città natale di sua moglie trasferendosi così da Pisa. Le luci si accesero in piazza Cavour dove rimase per alcuni anni prima di spostarsi in piazza Attias al civico 13. Ma fu pochi anni più tardi, ed esattamente nel 1973, che venne stabilita la sede definitiva al numero 19 della stessa piazza. Questi traslochi raccontano una crescita costante, un impegno duraturo nella comunità e nella pratica odontoiatrica.

“Aver spento queste 65 candeline è motivo per me e per mio figlio di grande orgoglio – racconta emozionata e felice la dottoressa Maria Crysanti Cagidiaco, figlia del fondatore dello studio dentistico che in questo autunno ha solcato la soglia di un traguardo a dir poco storico posizionandosi tra i più longevi della città – Per noi è motivo di grande soddisfazione e lo è ancora di più pensare che il testimone adesso è nelle mani di mio figlio, il dottor Edoardo Ferrari Cagidiaco, a cui spetterà il compito di proseguire su questi binari e su questa strada lastricata di buone pratiche e professionalità infinita dal nonno”.

Negli anni ’60 e ’70 i centri di eccellenza dell’odontoiatria si trovavano all’estero specialmente negli Stati Uniti d’America e in Svizzera. Era prassi comune dunque chiamare rinomati clinici stranieri per tenere corsi di aggiornamento. “Mio padre insieme ai miei zii e altri colleghi iniziarono cosi il loro perfezionamento – ricorda la dottoressa Maria Crysanti Cagidiaco – organizzando anche nei loro studi corsi di aggiornamento, che io ricordo nitidamente, anche se bambina. Indubbiamente grazie alle sue capacità cliniche ma anche alla sua carica umana, mio padre divenne presto un professionista conosciuto e stimato”.

Nel suo studio del dottor Dimitri Cagidiaco si sono formati, infatti, molti giovani dentisti che hanno collaborato con lui negli anni e che sono a loro volta divenuti ottimi professionisti. La sua grande carica umana ha fatto si che, anche a molti anni di distanza, molti dei pazienti che ancora frequentano lo studio ricordino aneddoti sul suo modo di sdrammatizzare la terapia.

“Uno dei nostri punti di forza è proprio questo – continua la dottoressa Cagidiaco – cioè quello di entrare a far parte della vita dei nostri pazienti. Qui loro si sentono come a casa, si confidano, creiamo legami veri, umani. Adottiamo l’empatia come prima medicina con i nostri pazienti di cui alla fine entriamo a far parte come di una grande famiglia”.

“Nel 1983 – continua la dottoressa Cagidiaco – la tragedia che ha cambiato la vita di mio padre e la nostra vita. Per ricordare il figlio Emilio lo studio prese il nome di Studio Associato Emilio Cagidiaco, infatti in quello stesso periodo io e mio marito Marco Ferrari abbiamo iniziato a lavorare stabilmente come professionisti nello studio. Anche per noi l’attività clinica è sempre andata di pari passo con un grande impegno nella formazione: dal periodo di perfezionamento a Boston alla Tufts University , al dottorato di ricerca ad Amsterdam, alla brillante carriera accademica del professor Ferrari che lo ha portato ai vertici dell’Università di Siena, dove ora svolge la sua attività a tempo pieno”.

Oggi nello studio, che ora porta il nome di Studio Cagidiaco Associati, si è affacciata la terza generazione della famiglia, il dottor Edoardo Ferrari Cagidiaco, divenuto parte integrante del team. Anche per lui formazione di alto livello: Master residenziale internazionale con conseguente specializzazione europea in protesi dentaria, dottorato di ricerca in biotecnologie mediche presso università degli studi di Siena, ed al momento all’ultimo anno di specializzazione in chirurgia orale con l’università Uni Salute San Raffaele. Tutte raggiunte, col fine di mantenere ai massimi livelli professionali lo status dello studio come fino ad ora è stato, e cercando, con l’attitudine della terza generazione, di mantenere anche l’ambiente familiare e di fiducia che sempre è stato un marchio di fabbrica dello studio.

“In un primo momento – spiega il dottor Edoardo Ferrari Cagidiaco – l’idea di prendere in mano il testimone dello studio di famiglia mi toglieva il sonno. Ma è bastato entrare nel team, iniziare a respirare l’aria di questo ambiente per capire che il meccanismo era ben oliato da anni di profonda esperienza e professionalità. È un vero piacere oltre che un onore proseguire su questa strada dove, come sottolineava anche mia madre, l’empatia e la sintonia con il paziente sono la linea guida che contraddistingue il nostro modus operandi”.

Aggiornamento personale, utilizzo di strumentazioni al passo con l’enorme evoluzione operativa che l’odontoiatria ha raggiunto, collaboratori e personale in sintonia con questa filosofia di lavoro, hanno permesso negli anni allo studio di rimanere tra gli studi odontoiatrici di riferimento in città. “Questa è la nostra storia – conclude la dottoressa Cagidiaco – una storia di impegno, formazione e continuità familiare che ha contribuito a costruire una solida reputazione nel campo dell’odontoiatria”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©