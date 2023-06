7C per la Libertà, venerdì 16 giugno incontro al Castello Pasquini

Maura Latini, Amministratrice Delegata di Coop Italia, Darya Majidi, presidente di Donne 4.0; Pegah Moshir Pour, scrittrice italiana di origine iraniana

Dal Cuore alla Cooperazione passando per il Coraggio nella costruzione di una società senza differenze tra uomini e donne. Venerdì 16 giugno alle 17.30 a Castiglioncello un incontro dedicato all’emancipazione femminile con Pegah Moshir Pour, Darya Majidi e Maura Latini. Modera l’incontro Ilaria Bonuccelli

Venerdì 16 giugno alle 17.30 al Castello Pasquini di Castiglioncello le sezioni soci Coop di Livorno, Cecina e Rosignano, in collaborazione con l’associazione Donne 4.0, organizzano “7C per la Libertà”, un incontro dedicato all’emancipazione femminile, in cui si parlerà di studi, lavoro, immagini e stereotipi per lanciare un messaggio di crescita e coraggio alle bambine e alle ragazze.

Interverranno;

Pegah Moshir Pour, scrittrice italiana di origine iraniana, attivista in prima fila nella denuncia del regime islamico. Ha portato la voce del movimento “Donna.Vita.Libertà” contro il regime iraniano anche sul palco di Sanremo;

Darya Majidi, presidente di Donne 4.0, imprenditrice digitale italo-iraniana, esperta in intelligenza artificiale, docente universitaria e attivista per i diritti umani e digitali

Maura Latini, Amministratrice Delegata di Coop Italia. “Close the gap” la campagna di Coop per ridurre le differenze tra uomini e donne nella società e nel mondo del lavoro con atti concreti (aumento del congedo di paternità, riduzione dell’Iva sugli assorbenti, premi alle aziende che si distinguono per progetti inclusivi, modifica di simboli e immagini stereotipate nelle pubblicità).

Modera l’incontro Ilaria Bonuccelli, giornalista vice-caporedattrice del quotidiano Il Tirreno, da anni attiva in prima persona nel contrasto alla violenza sulle donne. Grazie al suo impegno e insieme alla Scuola superiore S. Anna di Pisa e all’Università di Pisa sono state modificate le normative sui braccialetti elettronici e sugli indennizzi economici per le donne vittime di violenza.

Il percorso 7 C condensa sette parole chiave alle base del cambiamento verso una società più equa e paritaria: Cuore, Competenza, Coraggio, Consapevolezza, Cultura, Community e Cooperazione. Saranno presenti anche il sindaco di Rosignano Daniele Donati, la consigliera di parità per la Provincia di Livorno Maria Grazia Dainelli, la direttrice artistica della Fondazione Armunia Angela Fumarola, i soci e i dipendenti di Unicoop Tirreno. Per l’occasione sono state realizzate 5000 borse (con stampati messaggi e immagini a cura dall’associazione Donne 4.0) che si potranno acquistare nei supermercati Coop di Livorno, Cecina e Rosignano.

