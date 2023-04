A 15 anni vince l’audizione per una delle compagnie di danza più importanti del mondo

di Giacomo Niccolini

Qualcuno lo chiama dono, tocco, genio. Altri lo definiscono talento. Certo è che non vi è stupore senza sacrificio. E Damiano Ferraro, livornese studente del Liceo Coreutico Niccolini-Palli, a soli 15 anni lo sa bene. Sa bene che serve passare ore e ore in quella sala. Sa bene che per ogni passo giusto ce ne sono cento sbagliati, sa bene che una coreografia di 3 minuti impegna mesi di tempo, sa bene che ogni consiglio della sua maestra Giulia Diana va scomposto come un trinomio matematico per trovarne l’essenza, va custodito come l’Unico Anello e farne tesoro.

Damiano sa bene, nonostante la sua giovane età, il peso di ogni volta che ha varcato l’ingresso della sua scuola, Laboratorio Di Danza e Movimento, dove, sin da piccolissimo si è espresso e ha fatto arte con il suo corpo, attraverso quei movimenti che come nuvole hanno avvolto sin da sempre la sua vita. E contro ogni difficoltà anche fisica, contro ogni limite, trasformando l’impossibile spesso in realtà, l’inarrivabile in “si può fare”, Damiano ha stupito tutti ancora una volta. Perché basta vederlo su quel palco. Basta vederlo volteggiare, accartocciarsi, volare e cadere per poi rialzarsi. Come nella vita. E anche questa volta, un piccolo grande miracolo.

Ha convinto tutti ancora una volta. Ma stavolta ha mirato davvero in alto. E non ha sbagliato. Facendo breccia nel top di gamma. Ha infatti vinto la video-audizione indetta dalla Nederlands Dans Theater dell’Aia, una delle più importanti compagnie di danza contemporanea al mondo, per due settimane di corso estivo da trascorrere nel quartier generale della loro sede olandese.

Un traguardo strepitoso e tentato da migliaia di ballerini provenienti da tutto il mondo.

Damiano ci è riuscito portando un video di circa 5 minuti contenente una coreografia di danza contemporanea preparata da Christian Fara ed eseguendo anche degli esercizi di classica ed un’improvvisazione di un minuto. Il responso è arrivato il 24 aprile, l’ultimo giorno a disposizione per incassare il pass che vale un sogno.

“Siamo veramente contenti per questo grande risultato ottenuto da Damiano – racconta la maestra Giulia Diana che ha sempre seguito tecnicamente il giovane ballerino – La NDT (Nederlands Dans Theater, ndr) è davvero una compagnia prestigiosa, tra le più importanti del mondo e i provini per entrare a farne parte e per partecipare ai loro corsi e stagni vengono fatti da danzatori di ogni parte del pianeta. Damiano per noi è sempre stato un predestinato, ha il talento e la testa per mantenerlo. Siamo davvero orgogliosi di lui”.

Anche Damiano Ferraro ha l’obiettivo ben presente in testa. “Nonostante i miei 15 anni sono convinto di quello che vorrò fare da grande – racconta al telefono a QuiLivorno.it – Voglio diventare un ballerino professionista e fare di questa mia grande passione un lavoro e un modo di vivere”. Parla già da grande Damiano, sicuro di quel che dice con la polvere di stelle, quella star dust, che gli si adagia già sulle spalle. “Il corso durerà due settimane precise, l’ultima di luglio e la prima di agosto – continua Ferraro – e non vedo l’ora di essere lì. È il primo anno che mi cimento con le audizioni e un po’ per sfida e un po’ per gioco abbiamo deciso di presentare questo video alla commissione. Sono al settimo cielo. Anche in famiglia sono stati molto molto contenti di quanto sono riuscito ad ottenere. Adesso c’è soltanto da vivere questa esperienza a pieno”.

A volte basta crederci. A volte capita e basta. Ma se non ci credi, difficile che capiti. No? E Damiano è uno che crede. Che crede forte in se stesso. E che i sogni, quelli belli belli, quelli fatti passo (di danza) dopo passo, quelli che mastichi e impasti nel buio sotto le coperte prima di andare a letto, si possono realizzare. E ti sbattono addosso. E allora c’è solo da muoversi… e ballare. E Damiano, signore e signori… lo sa far davvero bene. Ballare e sognare. E far sognare.

Nel video qua sotto una delle ultime performance dal vivo di Damiano Ferraro in una coreografia di Giulia Diana dal titolo “Mouais”



