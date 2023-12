A Capodanno botti vietati nei luoghi sensibili

Il Comune ricorda il divieto previsto dal regolamento di Polizia Urbana. Multe da 25 a a 500 euro

Il Comune ricorda che nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio vige il divieto di esplodere petardi in luoghi sensibili della città. Il divieto è previsto dal regolamento di Polizia Urbana che, all’articolo 4 comma 2, indica il divieto generale di gettare oggetti accesi o esplodere petardi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o destinati ad uso pubblico, e precisa che per la notte di San Silvestro e Capodanno il divieto permane nei luoghi sensibili della città, ossia:

a) in prossimità di ospedali;

b) case di cura o di riposo;

c) luoghi di culto e cimiteri;

d) aree di sgambatura cani, canili e cliniche veterinarie;

e) nelle aree in cui vi sia concentrazione organizzata di persone

Per le violazioni alle disposizioni del regolamento, rispetto alle quali non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500.

Condividi:

Riproduzione riservata ©