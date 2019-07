A Castiglioncello la tappa toscana del concorso Models for Italy

di Filippo Ciapini

E’ in arrivo al Tennis Club di Castiglioncello la sesta edizione del concorso di bellezza Models For Italy che per le selezioni della Toscana ha scelto la località livornese come tappa del suo percorso. La manifestazione, organizzata da Costa Etruschi Model Agency e sostenuta da Confcommercio, farà dunque tappa in terra livornese il 4 agosto per selezionare le vincitrici ed i vincitori della Toscana che si contenderanno l’Oscar della Bellezza 2019 in programma il 5 ottobre 2019. “E’ una vera e propria vetrina per i modelli e le modelle del domani per mettersi in mostra e farsi conoscere – ha detto Stefano di Mauro socio e direttore commerciale Costa Etruschi Model Agency – siamo l’unico concorso di moda che porta questi ragazzi sui canali televisivi nazionali più importanti”. Sì perché il concorso, oltre ad avere in giuria personaggi importanti del mondo della moda, sarà trasmesso sul canale di Sky ClassTVMODA e sulle reti Mediaset dando ancora più visibilità sia all’evento che ai partecipanti stessi. “È fondamentale guidare questi giovani in questo mondo sempre più confuso – ha continuato Leonardo Angelo produttore di moda e socio Costa Etruschi Model Agency – Adesso non bisogna più essere alti e belli, la moda è competitiva, devo tirare fuori carattere e personalità”. I vincitori del concorso avranno così la possibilità di essere seguito dai maggiori esperti del settore con l’opportunità di fare servizi pubblicitari, fotografici ed interviste speciali in televisione. L’agenzia Costa Etruschi Model Agency sarà anche media partner con il loro noto magazine internazionale Becool Magazine, diffuso in oltre 15 paesi diversi assieme al fotografo internazionale Gabriel Munari ed al fashion consultant Marina Azzurra Lulli:”È una proposta interessante sia dal punto di vista della visibilità che da quello dell’esperienza. Questo concorso piace ed ha un riscontro immediato, è una sorta di sogno realizzabile” ha concluso Munari.