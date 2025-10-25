A Claudia Cariello il premio prima donna sanitaria classificata alla 10 km per Barbara Capovani

Ringraziamo per la disponibilità l'anestesista livornese e coordinatrice dell’équipe anestesiologica del Centro multidisciplinare di chirurgia robotica di Cisanello

"Sono così felice. Barbara era una mia amica. Aver vinto questo premio è stato davvero un onore"

L’anestesista livornese e coordinatrice dell’équipe anestesiologica del Centro multidisciplinare di chirurgia robotica di Cisanello Claudia Cariello ha vinto la corsa podistica di 10 chilometri dedicata a Barbara Capovani, la psichiatra del Santa Chiara e direttrice del Servizio di psichiatria diagnosi e cura (Spdc) di Pisa tragicamente scomparsa il 23 aprile 2023. Giunta alla sua sua terza edizione, quest’anno la gara in memoria di Capovani assegnava il premio alla prima donna sanitaria classificata e la dottoressa Cariello – 7 maratone, tantissime mezze, e una passione infinita per la corsa – si è imposta in questa categoria con il tempo di 50′ e 10”. “Sono così felice. Barbara era una mia amica. Aver vinto questo premio è stato davvero un onore”.

