A Collesalvetti “Facciamo il compost…ma facciamolo bene!”

“Facciamo il compost…ma facciamolo bene!” è questo il titolo della campagna di comunicazione lanciata, anche quest’anno, dal Comune di Collesalvetti, per l’avvio del monitoraggio delle compostiere consegnate alle utenze domestiche del comune colligiano

Il monitoraggio sarà effettuato a campione, gli utenti saranno contattati telefonicamente per concordare un appuntamento con l’incaricato che dovrà presentarsi munito di cartellino di riconoscimento riportante la dicitura Società Cooperativa Sociale Collecoop.

“L’obiettivo del controllo – ha spiegato l’assessore all’ambiente Giovanni Biasci – è quello di verificare che il conferimento dei rifiuti organici avvenga in modo corretto. Saranno controllate circa trecento utenze e, nell’occasione, gli utenti riceveranno una brochure informativa contenente suggerimenti utili per l’ottimizzazione della qualità del compost. L’utilizzo della compostiera consente all’utente di beneficiare di una riduzione del 10% sulla tassa legata alla raccolta dei rifiuti e, il controllo, permette di garantire un equo trattamento di tutti gli utenti”.

Coloro che fossero interessati ad iniziare il compostaggio domestico e, di conseguenza, dotarsi di una compostiera, possono farne richiesta recandosi a Stagno presso il Centro di raccolta di via Pertini (martedì dalle ore 08.00 alle ore 11.30) e a Collesalvetti presso il punto consegna kit di Via Milano (martedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00). La richiesta dovrà essere fatta dall’intestatario dell’utenza o da un suo delegato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ambiente 0586/980270-123-258.

