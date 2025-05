A Don’t forget the lyrics trionfa Claudia con Massimiliano

Immagine tratta dalla puntata del 15 maggio

Nella puntata di stasera di Don’t forget the lyrics sul Nove, in cui tre concorrenti cantano al karaoke dei brani della musica italiana indovinando le parole mancanti in tre diverse manche, a vincere è stata una concorrente pisana, Claudia da Tirrenia, addetta pescheria per l’unicoop Firenze. Nel corso della “scalata” verso la vittoria, la concorrente ha scelto l’aiuto dell’amico in studio, in questo caso il compagno, Massimiliano, livornese, impiegato alla questura di Livormo. La vittoria di questa puntata è stata di 10.000 euro in gettoni d’oro, domani inizia una nuova puntata da campionessa. Alla fine è arrivata la vittoria. Complimenti a entrambi!

Condividi:

Riproduzione riservata ©