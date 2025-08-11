A Ilaria la fascia Miss delle Miss dedicata a Ilaria Carella

Foto Novi/miss Livorno

"Non è più con noi ma rimarrà sempre nei nostri cuori" ha detto il presentatore Alberto "Alby" Bucci annunciando durante la finale di venerdì 8 agosto il nome della vincitrice: Ilaria Frasca. Rossato: "Per noi è una delle fasce più importanti del concorso"

Anche quest’anno Miss Livorno ha eletto la “Miss delle Miss”, ovvero la ragazza più votata dalle ragazze stesse. La fascia è dedicata a Ilaria Carella, ex partecipante al concorso scomparsa dieci anni fa. “Non è più con noi ma rimarrà sempre nei nostri cuori” ha detto il presentatore Alberto “Alby” Bucci annunciando durante la finale di venerdì 8 agosto il nome della vincitrice: Ilaria Frasca. “Quando penso a lei – ha ricordato dal palco Riccardo Rossato a nome dell’organizzazione – penso ad una ragazza bellissima, ad una atleta. La sua scomparsa ha lasciato una voragine immensa in tutti noi e immaginiamo solo lontanamente cosa possa provare la famiglia. Tuttavia, ci siamo detti: cosa possiamo fare noi per riempire questo vuoto? E allora abbiamo pensato a questa iniziativa. Per noi è una delle fasce più importanti”.

