A “Le Iene” i segreti della coppia Piero Neri e Raffaella Fico

Prendendo spunto dal contratto prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che prevedrebbe "sesso almeno 4 volte alla settimana" la trasmissione televisiva è andata a trovare 4 coppie di personaggi famosi sottoponendole a una serie di domande intime

Il livornese Piero Neri, fidanzato da circa un anno (come da sua ammissione davanti alle telecamere) con la showgirl Raffaella Fico è finito in uno dei tanti “giochini” delle dispettose Iene di Italia Uno. Prendendo spunto dal contratto prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che prevedrebbe “sesso almeno 4 volte alla settimana” la trasmissione televisiva è andata a trovare 4 coppie di personaggi famosi sottoponendole a una serie di domande intime. Oltre Neri-Fico sotto i riflettori delle Iene sono finiti Antonella Elia con il compagno Pietro, il velocista Marcell Jacobs e la futura moglie Nicole, e la coppia di comici Nuzzo e Di Biase.

