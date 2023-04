A luglio la prima Notte Bianca dello Sport

Nella seconda foto la mappa dei punti in cui ci saranno le attività durante la Notte Bianca dello Sport del 22 luglio 2023

Tutti gli impianti sportivi in via dei Pensieri-via Allende aperti, un Grand Stand con dj set e un mercatino dello sport. Il sindaco: "Non vedo l'ora, ho grande voglia. E' un evento unico in Italia nel suo genere che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dello Sport. Parteciperanno i campioni livornesi e auspico che possano venire Federica Pellegrini e Valentina Vezzali"

“Se divento sindaco farò la Notte Bianca dello Sport” disse il sindaco durante la campagna elettorale. Non proprio detto fatto, perché poi è scoppiato il covid che ha bloccato tutto, ma l’idea che porta la firma di Luca Salvetti dal lontano 2019, e che nelle ultime ore ha ottenuto il patrocinio del Ministero dello Sport, quest’anno è realtà. Il 22 luglio, dalle 18 alle 2, si svolgerà a Livorno la prima Notte Bianca dello Sport. “Sì – spiega – l’idea di organizzare un evento di questo tipo era nelle linee di mandato e finalmente si concretizza. Ho grande voglia. Si tratta di un brand livornese unico in Italia. C’è a Riccione un festival dello sport ma una Notte Bianca dello Sport è un nostro brand unico in Italia”. L’evento nasce dal fatto che Livorno è una città dello sport e poi perché in un “fazzoletto della città si concentra una vera e propria cittadella dello sport con impianti sportivi e decine di federazioni”. La location, chiusa al traffico per l’occasione, sarà lo avete capito via dei Pensieri-via Allende. E vedrà il 22 luglio tutti gli impianti sportivi aperti: campo di rugby, circolo di tennis, ippodromo (la parte delle scuderie), le piscine, il Pala Cosmelli, lo stadio, il camposcuola, il Pala Macchia e il palazzetto della scherma. Nell’area del parcheggio, tra il camposcuola e lo stadio, ci sarà il Grand Stand con il palco, l’area ristorazione (saranno aperti inoltre tutti i bar delle varie strutture sportive) e il dj set fino alle 2. E dovrebbe essere allestito anche un mercatino dello sport con proposte legate allo sport come abbigliamento e integratori. “Ho messo insieme il Coni, le varie federazioni e la Fondazione Lem – prosegue il primo cittadino – per creare un gruppo di lavoro che da un paio di mese si è messo in moto per realizzare tutto questo. La Notte Bianca dello Sport sarà un momento di promozione dello sport a 360 gradi”. Infatti nel corso della serata, le varie federazioni potranno mostrare la propria disciplina e i cittadini potranno cimentarsi nella pratica: ci saranno per esempio dei campini da basket per sfide 3×3, il tatami piuttosto che il ring e ancora il tunnel di battuta del baseball. “Ho chiesto inoltre ad ogni federazione di dare il meglio di sé provando ad invitare, ciascuno nel proprio campo, un campione dello sport. Parteciperanno i campioni livornesi e auspico che possano venire Federica Pellegrini e Valentina Vezzali”.

Condividi: