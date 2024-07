“A Parigi, Livorno sarà molto presente e anche molto ambiziosa”

Christian Volpi insieme ai fratelli dopo aver ottenuto, venerdì 10 maggio di quest'anno, la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi.

Sono 21, di cui 3 tecnici, i livornesi che disputeranno le olimpiadi dal 26 luglio all'11 agosto. Grazie al presidente del Coni Livorno Gianni Giannone, che ringraziamo, trovate i loro nomi nell'articolo. Curiosità: Antilai Sandrini gareggerà nella breakdance, inserita quest'anno tra le discipline olimpiche: "Ora tifiamo tutti insieme per i colori amaranto"

Sono 403 gli atleti italiani che disputeranno le olimpiadi di Parigi in programma dal 26 luglio all’11 agosto: mai così tanti. Il massimo era stato toccato a Tokyo 2021 con 384, 17 in più di Atene 2004. Ma quanti sono i livornesi? Lo abbiamo chiesto a Gianni Giannone, delegato provinciale del Coni, che ringraziamo per la disponibilità. “Nell’elenco che leggerete – precisa Giannone – sono presenti atleti nati a Livorno, atleti nati a Livorno che poi si sono trasferiti e si allenano in altre città, atleti che non sono livornesi ma che si allenano a Livorno, atleti che non vivono a Livorno ma gareggiano per società livornesi”. Due curiosità. La prima: Antilai Sandrini gareggerà nella breakdance, inserita quest’anno tra le discipline olimpiche. La seconda: a rappresentare la nostra città ci saranno anche i fotografi Augusto Bizzi e Andrea Masini. Inoltre, mai successo per l’atletica leggera di casa nostra, parteciperanno Accame, Pettorossi e Diaz. “Anche quest’anno Livorno – prosegue Giannone – con tutte le sue sfaccettature sarà ben rappresentata. Come Coni siamo ben felici di questo importante traguardo che poi è il traguardo “principe”. Ci piace ricordare a tutti i concittadini che il risultato ottenuto dai ragazzi è frutto del tanto impegno da parte di essi, dei loro tecnici e delle società che li hanno accompagnati fino qua. Ringrazio le società civili che si sono fatte carico di impegni economici gravosi e i Gruppi Sportivi Militari che hanno permesso a molti di loro di potere fare sport a livello professionistico a dimostrazione di una notevole sensibilità e di una crescita culturale. Se devo fare un nome scelgo Andy Diaz, simbolo di integrazione e collaborazione tra le varie istituzioni. A tutti dico grazie. E ora tifiamo per i colori amaranto della nostra città”.

Gli atleti:

Pietro TORRE scherma (livornese)

Irene VECCHI scherma (livornese)

Sara FRANCESCHI nuoto (livornese)

Francesca FANGIO nuoto (livornese)

Alessio SIMONE taekwondo (livornese di nascita ma trasferito a tre anni in Calabria)

Antilai SANDRINI break dance (livornese di nascita poi trasferitasi ad Aviano, in Friuli)

Andy DIAZ atletica leggera (cubano naturalizzato italiano con cittadinanza per meriti sportivi scoperto e tesserato per Atletica Libertas Unicusano Livorno)

Sara FAHR pallavolo (piombinese)

Filippo MACCHI scherma (pisano ma sia allena stabilmente a Livorno)

Matteo LAMBERTI, nuoto, si allena stabilmente a Livorno

Alberto RAZZETTI, nuoto, si allena stabilmente a Livorno

Sofia MORINI, nuoto, si allena stabilmente a Livorno

Matilde BIAGIOTTI, nuoto, si allena stabilmente a Livorno

Ilaria ACCAME, tesserata per Atletica Libertas Unicusano Livorno

Diego PETTOROSSI, tesserato per Atletica Libertas Unicusano Livorno

Come tecnici:

Stefano FRANCESCHI nuoto

Nicola ZANOTTI scherma

Gli atleti paralimpici:

Giulia ARINGHIERI, setting volley (livornese)

Ambra SABATINI, atletica leggera, (livornese di nascita e vissuta a Livorno poi trasferitasi a Porto Santo Stefano)

Cristian VOLPI, canoa, (livornese)

Tecnici con nazionale paralimpica:

Marco CIARI, livornese, scherma (livornese)

Come fotoreporter:

Augusto BIZZI

Andrea MASINI

